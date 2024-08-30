«На „козла“ сели и поехали»: как Путин побывал в гостях у Лукашенко

Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости в Александрию

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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30 августа белорусский лидер отмечает свой день рождения.

Сосед президента Белоруссии Александра Лукашенко Геннадий Николаенко рассказал, как к нему в гости приезжал российский коллега Владимир Путин. Этой историей он поделился в беседе с РИА Новости.

30 августа Лукашенко исполняется 70 лет. Он родился и вырос в агрогородке Александрия Могилевской области. При этом въезд в ту часть населенного пункта, где расположен дом президента, до сих пор не огорожен. Неподалеку от агрогородка находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то нашел и обустроил дед президента — плотник Трофим.

Как рассказал собеседник агентства, Лукашенко приглашает в Александрию иностранных лидеров. В 2018 году, к примеру, в гости на малую Родину Лукашенко приезжал Владимир Путин. По словам Николаенко, он растапливал баню, когда мимо него прошли лидеры России и Белоруссии и поздоровались с ним.

«Потом они на „козла“ (модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. — Прим. ред.) сели и поехали — у нас там криница („Трофима криница“). На дедовом месте, где Трофим жил», — рассказал местный житель.

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