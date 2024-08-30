«Забочусь о справедливости»: Болгар объяснила, почему подала в суд на Дурова

Фото: Instagram* / missbolgar

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У миллиардера большие проблемы не только с законом во Франции, но и на личном фронте.

Мать троих детей создателя Telegram Павла Дурова заявила, что подала в суд на миллиардера от отчаяния. Слова Ирины Болгар передает KP.RU.

После новостей о том, что Болгар подала в суд на миллиардера и лишила его родительских прав, в Сети пользователи стали обвинять женщину, что она решила затеять свою игру в тяжелый для Дурова период в жизни. Всего за пару дней до этого его задержали в аэропорту в Париже.

«Меня не волнует ненависть или негатив, но я забочусь о справедливости. Люди обвиняют меня в том, что я инициировала судебные процедуры в Швейцарии, как будто для меня это было игрой. Вы серьезно думаете, что кто-то подает в суд такие иски без крайней необходимости?» — возмущается женщина в блоге.

Она утверждает, что это был вынужденный шаг, так как была «парализована в административном отношении».

«Мне пришлось обратиться за предоставлением полной родительской опеки, чтобы иметь возможность срочно обновить административные документы для моих детей», — объясняет Болгар.

По словам женщины, бизнесмен поднимал руку на их маленького сына и заставлял их переехать в ОАЭ. Когда они поссорились, то Дуров даже заблокировал ей все карты. До этого Болгар ежемесячно получала материальную поддержку от него — до 150 тысяч евро.

Болгар также беспокоится о том, что многодетный отец Дуров может навредить ее детям.

Женщина также подчеркнула важную деталь: она подала документы в суд еще в 2023 году — задолго до задержания в Париже.

Она также призвала женщин подумать, как бы они поступили в ее ситуации, когда детям угрожает опасность. По ее словам, она делает все только ради спасения ее семьи.

«Что бы вы сделали, если бы оказались в моей ситуации? Я знала, что сражаюсь с человеком, который намного богаче и могущественнее меня, но я делала это ради своих детей», — спрашивает своих подписчиц Болгар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павла Дурова лишили родительских прав на совместных детей с Болгар. Болгар подала против Дурова иск в Швейцарии. Она заявила, что миллиардер якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Причем речь идет о сразу двух инцидентах, в результате которых мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга.

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