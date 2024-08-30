«У меня челюсть упала»: Лолита прокомментировала перфоманс Чеботиной с ножницами
Лолита восхитилась перфомансом Люси Чеботиной с ножницами
Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru
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Трюк молодой звезды с острым предметом на сцене был достаточно опасным.
Лолита Милявская призналась, что восхищается своей коллегой — Люсей Чеботиной и ее перфомансом с ножницами, когда она на глазах у тысяч зрителей отрезала себе волосы прямо на сцене. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
Лолита также сказала, что совсем не ожидала такого от артистки, и наблюдала за трансляцией с открытым ртом.
«Я смотрела в монитор, и у меня челюсть упала», — говорит она.
Артистка вспомнила, что сама пыталась сделать что-то подобное во время локдауна, но тогда она отстригала волосы в соцсетях а тут — целая толпа зрителей.
«Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отрасли наращенные волосы. Их все равно надо было удалять, и я их просто срезала», — говорит он.
Певица добавила, что трюк Чеботиной на самом деле был очень опасным, так как все делалось во время движения, и можно было в любой момент пораниться.
«Я Люсей восхищаюсь», — восторженно проговорила Лолита.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления.