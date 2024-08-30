Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Поклонники удивились, почему певица не бережет себя на раннем сроке.

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила не упускать последние жаркие дни в Москве и отправилась на прогулку на катере.

В своих социальных сетях звезда опубликовала кадры, на которых позирует в розовом слитном купальнике, после чего смело ныряет с палубы в водоем.

«Попрощалась с летом красиво. Спасибо за такую сказку! Блаженство», — отметила она.

Ольга также рассказала, что в конце лета впервые в жизни покаталась на вейксерфе. Более того, встала на доску с первой же тренировки, но без падений не обошлось.

Поклонники сразу же стали разглядывать живот певицы, так недавно она намекнула на беременность.

«А как же беременность. Биться об воду на ранних сроках — немного странно»;

«Значит она точно не беременна», — написали подписчики.

В начале июля популярная артистка понемногу начала приоткрывать завесу личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» стала делиться фотографиями шикарных букетов от таинственного Дмитрия, а после и снимками с самим загадочным ухажером.

Недавно Бузова и вовсе шокировала общественность, намекнув, что ждет ребенка. К слову, певица уже долгое время мечтает стать мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова до сих пор не замужем.