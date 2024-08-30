Слуцкий предложил создать специальную экономическую зону в приграничных регионах

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Глава ЛДПР прибыл в Брянскую область, где встретился с губернатором региона, а также пообщался с местными жителями и семьями участников СВО.

На российских приграничных территориях должна быть создана специальная экономическая зона. Об этом на встрече с губернатором Брянской области заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, помимо Брянской, инициатива должна коснуться также Белгородской и Курской областей. И может начать действовать сразу после завершения контртеррористической операции. Пока же бизнес нужно поддержать, подчеркнул парламентарий.

«ЛДПР предлагает установить отсрочку платежей для местных предпринимателей по действующим кредитам до завершения режима КТО. Также партия выступит с инициативой, скорее всего завтра, чтобы по окончании режима КТО в приграничных районах, в том числе в Брянской области ввести режим специальной экономической зоны для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей и введения для них дополнительных льгот. Это существенно оживит экономику названных районов Брянской области. Кстати, подобный подход уже реализован для Донбасса и Новороссии. Эти инициативы, ЛДПР Рассчитывает, найдут поддержку у вас и у всех жителей Брянской области», — сказал Слуцкий.

Депутаты возложили цветы к мемориалу Воинской и партизанской славы. Они пообщались с местными жителями, а также встретились с семьями участников спецоперации в филиале фонда «Защитники Отечества».