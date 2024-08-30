Гостья из Италии: Орнелла Мути прилетела в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Baganz; 5-tv.ru

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Актриса намерена посетить выставку Никаса Сафронова.

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути приехала в Россию. Эксклюзивные кадры встречи звезды в петербургском аэропорту «Пулково» оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В Россию Орнелла Мути прибыла, чтобы посетить выставку художника Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу». Открытие состоится 31 августа.

Полное имя актрисы — Франческа Романа Ривелли. Мировому зрителю Мути запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Жизнь прекрасна», «Флэш Гордон» и «Любовь Свана», снятого по мотивам легендарного цикла Марселя Пруста. Российские же киноманы, в числе прочих, раз и навсегда полюбили образ красотки Лизы из комедии «Укрощение строптивого», в которой пару актрисе составил знаменитый Адриано Челентано.

Ранее Орнелла Мути в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла, почему ее любят мужчины в России. Также итальянская актриса рассказала, что ей удалось своими глазами увидеть мурал с ее изображением, который появился на одном из зданий в Сочи. Мути была приятно удивлена, что ее портрет появился в России.