Цена за успех: Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с близкими

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; 5-tv.ru

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Недавно звезда потеряла мать и сестру.

Двойная трагедия в семье Мэрайи Кэри — ее мать и родная сестра скончались в один день. Американская звезда призналась, что сердце ее разбито, хоть отношения с родными были и непростыми. Именно матери она обязана своей карьерой, но долгое время они были в ссоре, помирившись лишь в самом конце. И это частая проблема в звездных семьях. Родители вкладывают в успех детей, а в ответ получают нелюбовь и непонимание. Почему так происходит, разбиралась корреспондент «Известий» Дария Сенникова.

Последний раз Мэрайю Кэри с матерью Патрисией видели на публике в далеком 2015-м. Именная звезда на голливудской Аллее Славы: бывшая оперная певица, обладательница пяти октав знала, как вырастить из своей дочки поп-диву. Просчиталась только в одном: творческой девочке остро не хватало материнской любви. Мэрайя годами не могла перешагнуть через обиду, но когда 87-летней женщине стало плохо — провела у ее больничной койки несколько дней подряд.

«Мое сердце разбито из-за того, что в прошлые выходные я потеряла свою мать. К сожалению, в результате трагического стечения обстоятельств в тот же день погибла моя сестра», — сообщила поклонникам певица.

Уход из жизни старшей сестры стал для нее полной неожиданностью. Сестру Мэрайя вычеркнула из своей жизни еще будучи подростком. Элисон страдала от наркозависимости, ВИЧ и нуждалась в постоянной реабилитации. Периодически — обращалась за помощью к подписчикам.

«Привет! Я Элисон Кэри. К сожалению, я живу без зубов, у меня не было возможности их заменить, хотя я бы очень хотела, но у меня просто нет денег», — говорила Элисон Кэри.

Элисон Кэри унаследовала от матери неплохой голос, но именно Мэрайя стала источником дохода многодетной семьи. Отец их бросил, и подающая надежды певица была рада заработать хоть какие-то деньги.

— Твоя мама — тоже певица — сказала тебе, что ты должна надеяться, стать хотя бы наполовину такой певицей, как она, — спрашивала певицу телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг.

— Это определенно оказало на меня влияние. Я даже не знаю, запомнила ли она это высказывание, но оно осталось со мной на всю жизнь, — отвечала Мэрайя.

Однако, от Патрисии Кэри — Мэрайе достались не только роскошный голос, но и нестабильная психика. Чтобы справиться с душевными травмами, поп-дива одно время назвала маму просто Пэт, а сестру — бывшей сестрой.

Отказалась от любых связей с семьей и Бритни Спирс.

Добившаяся отмены опеки отца, она активно занимается личной жизнью. Откровенные видео, шумные вечеринки в Лас-Вегасе, отдых на Гавайях — звезда нулевых тратит без сожаления все, что заработала.

Джеймс Спирс не только распоряжался миллионами дочери, но и прослушивал ее телефонные разговоры, запрещал беременеть и по любому поводу отправлял в психиатрическую клинику.

«Самое сложное — это осознать, что они просто были злыми. И я действительно чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Я надеюсь, что он сгорит в аду», — говорила Спирс.

Амбиции бывшего строителя Спирс не позволили ему вовремя остановиться и отказаться от опеки над дочерью, когда та завязала с наркотиками. Он заработал на дочке пять миллионов долларов и отсудил у нее еще два в качестве отступных.

Впрочем, общая фамилия может обернуться для родителей звездных детей и проблемами. Полмиллиарда долларов — долг который готовятся оспаривать адвокаты 89-летней матери поп-идола Майкла Джексона. Его король поп-музыки накопил за последние годы жизни, беря кредиты на роскошную жизнь под баснословные проценты.