«Не настроюсь»: Овечкин заявил, что не готов слушать песни Бузовой перед матчем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Хоккеист отметил — он хорошо относится к творчеству певицы, но все же перед игрой подбадривать должны другие композиции.

Обладатель Кубка Стэнли, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не смог бы готовиться к матчу под творчество певицы Ольги Бузовой. В этом спортсмен признался 5-tv.ru на презентации Офиса Овечкина в центре Москвы.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч», — с улыбкой отметил Овечкин.

При этом хоккеист отметил, что он хорошо относится к артистке. К примеру, в прошлом году он побывал на вечеринке с участием Бузовой. Певица тогда в социальной сети опубликовала видеозапись объятий и совместного танца с хоккеистом под песню «Мало половин». Но такие выходы в свет спортсмен совершает не очень часто. Больше всего он любит время проводить дома с семьей, друзьями.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий экстрасенса и оккультиста Андрея Харриса, который рассказал, правда ли Ольга Бузова беременна.