Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin

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По некоторым данным, по ней было выпущено несколько снарядов.

На северо-востоке Сирии в районе газового месторождения Конико провинции Дейр-эз-Зор в Сирии американская военная база была обстреляна. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

«По газовому месторождению Конико к северо-востоку от Дейр-эз-Зора было выпущено несколько ракетных снарядов, при этом были слышны звуки сильных взрывов», — отметили местные журналисты.

О пострадавших и погибших, на данный момент, никакой информации не поступало.

К слову, за последние месяцы это не первая попытка атаковать беспилотниками американские базы в США. К примеру, в последний раз такая подвергалась обстрелу в ночь на 14 августа. Тогда снаряды не поразили сам военный объект, военнослужащие США также не пострадали. В связи с этим началось усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные помогли спасти пятерых беженцев в Сирии.