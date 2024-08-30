«Глубокий человек»: педагог брата Дурова опроверг слухи о его затворничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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На фоне задержания основателя Telegram поползло немало слухов о его семье.

Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай не ведет затворнический образ жизни и никогда его не вел, заявил основатель Петербургского математического центра для одаренных школьников и бывший педагог родственника бизнесмена Сергей Рукшин. Такое заявление в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он сделал на фоне возросших слухов о семье Дурова после его задержания в Париже.

Рукшин отметил, что довольно тесно ему с братом Дурова удалось познакомиться в 1996 году. Тогда группу школьников из Петербурга наградили поездкой в Париж. В их числе оказался и Николай, который всегда был активным и проявлял себя в различных олимпиадах.

«Николай произвел очень яркое впечатление, он очень глубокий человек. Мне даже случалось с ним просто вот жить в одной номере, в одной комнате. И довольно много общаться. Выяснилось, что с ним просто очень интересно поговорить, далеко за пределами его непосредственных научных, математических интересов и прочих. Он действительно очень глубокий человек», — сказал Рукшин.

Педагог добавил, что Павла знал не так хорошо. Видел несколько раз еще школьником.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Павел Дуров покидал здание суда на частном автомобиле.