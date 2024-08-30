Не сочетай, не переедай: врач назвала самые частые причины возникновения изжоги

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Возникает неприятное ощущение чаще всего после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Почему так происходит?

Неприятное ощущение жжения за грудиной может возникать по нескольким причинам. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в интервью «Радио 1», а также объяснила несколько физиологических моментов.

Она пояснила, что между пищеводом и желудком нет мышечного кольца, благодаря чему из желудка в пищевод не часто происходят забросы. Кроме того, содержимое пищевода щелочное, а в желудке — кислое, если же оно смещается, то происходит образование газа, раздражение, ожог и в целом неприятное ощущение.

Все это может возникать из-за переедания. К примеру, человек не ел весь день, а вечером решил все же поужинать, а сразу после лечь. Кроме того, причиной изжоги может стать и индивидуальная непереносимость молочных продуктов.

«Порой многие люди не знают, что у них аллергия на коровье молоко. Возникает вздутие, бурление, боль, что приводит к развитию изжоги», — отметила специалист.

Также неприятное ощущение может тревожить человека и из-за сочетания некоторых продуктов. К примеру, спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. И последней причиной появления изжоги может послужить стресс. А чтобы выяснить причину, врач порекомендовала завести пищевой дневник, в котором можно записывать вид пищи и время ее приема, а также ощущения от продукта.

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