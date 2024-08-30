Российские пловцы в первый день Паралимпиады в Париже завоевали три медали

Фото: Reuters / Andrew Couldridge

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Спортсменам удалось взять две серебряные и одну бронзовую награды.

В первый день XVII Паралимпийских летних игр, проходящих в Париже, российским спортсменам удалось завоевать три медали — две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Одно серебро взял пловец Владимир Даниленко в заплыве на дистанции 100 метром на спине в классе S2. Второе серебро забрал Кирилл Пульвер в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе S5. Бронзовая награда досталась Валерии Шабалиной в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем в классе S14.

Олимпиада для паралимпийцев во французской столице завершится 8 сентября. Российских спортсменов допустили до соревнований только в нейтральном статусе. Также, как и на летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже ранее, атлетам из РФ строго запрещено демонстрировать любую символику страны. Помимо этого, результаты, которых достигли россияне в ходе Игр, не будут учтены в общем зачете.

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