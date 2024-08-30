Букетный период: за год стоимость цветов ко Дню знаний выросла почти на 20%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Доля иностранной продукции на рынке превышает 80%.

Продавцы цветов сейчас потирают руки в преддверии 1 сентября, когда у них в промышленных масштабах начнут скупать букеты. В этом году, по сравнению с прошлым, цветы будут дороже, как минимум на 20%. Причин называется масса, от инфляции до сложной логистики. Но вот какие из них реальные, а где торговцы просто накручивают сверхприбыль — попытался разобраться корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

До дня знаний осталось совсем немного — дети к школе подготовлены — время позаботиться об учителях. Многодетной матери Елене праздничные букеты влетят в копеечку.

«Это че получается пять роз — 1600. Один букет без украшения и мне на четверых детей по одному букету! Я в шоке», — говорит Елена Котельникова.

Цветы в России стремительно дорожают — если сравнивать с прошлым годом, средняя стоимость букета увеличилась на 26% с 1300 рублей до 1800 рублей.

Перед 1 сентября подорожал буквально каждый цветок в букете. Например, роза — в среднем на 9% — стоит 170 рублей. А хризантема еще больше — 18%. В среднем, один цветок продают за 195.

82% от общего числа цветов на российском рынке — импортные. До санкций их, в основном, закупали у стран Евросоюза — это Прибалтика, Польша и, конечно, Нидерланды.

Весной в Минсельхозе решили поддержать отечественных производителей, чтобы хотя бы половина всей продукции была отечественной. Увеличили пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран. Еще совсем недавно они были одними из самых маленьких в мире — максимум 5%. В начале августа — эта цифра выросла в четыре раза. Но чтобы насытить внутренний рынок розами, хризантемами и герберами — пока не хватает ресурсов.

«К сожалению, в России еще нет возможности выращивать все те цветы, к которым мы привыкли. В России еще нет нужного опыта и технологий выращивания цветов. Наверное, надо субсидировать эти проекты, чтобы у людей был интерес выращивать цветы и производить нашу российскую продукцию», — говорит Мия Кокаева, управляющая интернет-магазином.

Отечественные предприниматели также опасаются, что следующей мерой может стать запрет на ввоз семян, из которых выращивают цветы, идущие на продажу.

«Возьмем, к примеру, тюльпаны. Все луковицы тюльпанов привозятся из Голландии. Если запретить этот ввоз, то, соответственно, наш российский производитель не сможет их закупить и не сможет вырастить эти тюльпаны», — отмечает Мария Скубина, владелица цветочного бизнеса.

Везти цветы из Южной Америки, например, Уругвая — тоже не выход. Все они проходят через главный хаб в Нидерландах. И пока строятся новые теплицы, нужно искать новых зарубежных партнеров, говорят эксперты. Самые очевидные — Китай и Казахстан. Маркетологи, тем временем, напоминают: цветы — это сезонный товар, самые высокие цены традиционно в сентябре и в марте.

«Это, можно сказать, как снег зимой, а летом жара, так и цены на цветы улетают в космос, то есть это прям данность. Цены растут по привычке. То есть привыкли повышать цены на цветы, поэтому они так и повышаются», — говорит Роман Масленников, маркетолог.

Для тех, кто не готов отдавать несколько тысяч за букет, есть альтернативные варианты. Один из самых популярных — отправить сэкономленные деньги на благотворительность, приняв участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов». В этом году к ней уже решили присоединиться более 200 тысяч учеников.