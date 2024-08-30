В ожидании суда: у Дурова изъяли все паспорта на время следствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Durov; 5-tv.ru

Адвокаты считают обвинения в адрес сооснователя Telegram необоснованными.

Сегодня стали известны дополнительные условия освобождения во Франции Павла Дурова. Оказывается он не только должен был доказать, что ему есть где жить в Пятой республике, но и сдать на время следствия все паспорта. Скорее всего, таким образом его лишили шанса на побег. И вообще, в этом деле, с каждым днем все больше загадочных совпадений и странных версий. Ну вот зачем, например, сегодня в очередной раз Макрон стал оправдываться словно школьник, что он не приглашал Дурова в гости?

«Я не должен был видеться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не знал, что он собирается прибыть во Францию. И это независимое действие французской судебной системы. И именно судьи и независимые органы, которые осуществляли эти действия, должны будут сделать их прозрачными», — сказал президент Франции.

Есть еще предположения, что не случайно в окружении Дурова в последнее время появилось так много новых людей. Может, это с ними стоит связать разгоревшийся скандал, ведь именно в таких ситуациях французы советуют: «Ищите женщину». Какую именно — попытался разобраться обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Кадры и для тех, кто хотел увидеть Дурова за решеткой, и для тех, кто хотел, чтобы он из-за решетки вышел. Короткий разговор с адвокатом. Затем создатель Telegram в черной кепке и черных очках хлопает адвоката по плечу и выходит под вой сирен.

От комментариев Павел Дуров умчался на черном автомобиле в сопровождении охраны. Его адвокат оказался более разговорчивым.

Давид-Оливье Камински — известный французский специалист по уголовным делам. Офис в центре Парижа, массивная дверь. В эксклюзивном интервью «Известиям» он заявил: обвинения против Дурова не имеют под собой оснований.

«В вопросах модерации Telegram соответствует всем другим игрокам в сфере социальных сетей — то есть это норма. И обвинять Telegram в пособничестве преступникам — это абсурд. Это весьма специфический взгляд на юриспруденцию», — заявил адвокат.

Теперь время подумать о стратегии защиты и о роли в этом деле Ирины Болгар. Странным образом в конце июня она заявила Forbes, что воспитывает от создателя Telegram троих детей. А когда Павла арестовали, добавила о насилии, которое он якобы применял к детям.

«Во Франции очень плохо относятся к тем, кто применяет насилие к женщинам и детям. Обвинения в этом Дурова — серьезный повод его не любить. Общество просто может отвернуться от него, перестать поддерживать», — заявил французский политик Тьерри-Поль Валет.

Кто такая эта Ирина? О ней известно мало. Очевидно, женщина любит красивые фотографии, частные джеты и подавать на Павла Дурова в суд. Живет, наверное, в Швейцарии. Но до этого жила в Петербурге. Наши журналисты разыскали дом, где Ирина снимала роскошные апартаменты. Соседи ее помнят.

«Она очень давно съехала. Очень давно съехала. Все говорят, что она сейчас в Швейцарии», — рассказали соседи.

Неизвестно, действительно ли это дети Дурова. Но так или иначе Ирина сыграла роковую роль в его судьбе.

Как и Юлия Вавилова. Это она сопровождала миллиардера во время последних поездок в Казахстан и Азербайджан. Спортсменка и блогер. Любимые темы — закачка ягодиц и криптовалюты, а еще это — идеальное прикрытие. Британский таблоид Daily Mail написал, что 24-летняя девушка может быть агентом израильской разведки и по заданию «Моссада» могла заманить бойфренда в Париж.

Впрочем, все это опять напоминает информационный пузырь, что надувают в попытках отвлечь обывателя от главного. Дуров — владелец влиятельного мессенджера, с помощью которого управляли попытками свержения государственного строя. Например, в Белоруссии в 2020 году.

Именно Telegram-каналы манипулировали миллионами людей в интересах западных спецслужб, тогда Западу мессенджер очень нравился. Но, видимо, что-то случилось. В интервью Такеру Карлсону экс-сотрудник Госдепа США Майк Бенц заявил, теперь им нужно больше.

— Очень трудно поверить, что Макрон мог бы сделать это без согласия администрации Байдена, — заметил журналист Такер Карлсон.

— США и Франция хотят получить контроль над всем контентом в Telegram, чтобы запретить российские каналы, которые влияют на умы людей — от Украины и Белоруссии до Африки. Они хотят контролировать буквально каждое сообщение, — отметил экс-сотрудник Госдепа США Майк Бенц.

Так что если Дуров не распахнет перед французами все двери, то на войне как на войне — на миллиардера выльют весь поток заготовленного компромата. Потому что забанить Telegram сложно, легче его создателя отправить в бан на пару десятков лет.