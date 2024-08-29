На строительство моста в Вязьме выделили почти 1,8 миллиарда рублей
Губернатор Анохин: на строительство моста в Вязьме выделили 1,8 миллиарда
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО
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Завершение работ планируется к 2025 году.
Почти 1,8 миллиарда рублей правительство России выделило Смоленской области на строительство нового моста в Вязьме. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Строительство сооружения планируют завершить в 2025 году. В настоящее время специалисты занимаются разработкой проектной документации, сообщил Анохин. На объекте ведутся работы по демонтажу обрушившихся конструкций моста и геологической разведке.
Губернатор Смоленской области также выразил благодарность за выделенную помощь.
Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло в начале апреля. В тот момент на нем находились два автомобиля с людьми. По данным МЧС, один человек погиб, пятеро получили ранения. По факту обрушения моста региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин рассказал о строительстве нового автомобильного моста через Москву-реку. Объект возводят методом надвижки. В настоящее время устанавливаются опоры моста. Также ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения.