Пловец Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпиаде в Париже

Фото: Reuters / Andrew Couldridge

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Ранее он также стал призером Игр в Токио.

Пловец Владимир Даниленко завоевал для России первую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Россиянин взял серебро на дистанции 100 м на спине (категория S2) показал результат 2 минуты 1,34 секунды. Даниленко стал первым россиянином, завоевавшим награду Параолимпийских игр в Париже. В категории S2 соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для карьеры 24-летнего Даниленко эта победа — не первая. В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио он завоевал две бронзовые медали.

Олимпиада для паралимпийцам в Париже завершится 8 сентября. Российских спортсменов допустили до соревнований только в нейтральном статусе. Также, как и на летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже ранее, атлетам из РФ строго запрещено демонстрировать любую символику Российской Федерации. Помимо этого, результаты, которых достигли россияне в ходе Игр, не будут учтены в общем зачете.

Спортсмены из России также не могут принимать участие в открытии и закрытии Паралимпиады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Макрон объявил Параолимпийские игры в Париже открытыми.