«Суперрегион»: кто намерен помешать сотрудничеству по безопасности Евразии

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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С инициативой по сотрудничеству между странами выступил Владимир Путин.

Россия нацелена на наращивания сотрудничества между странами Евразии. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.

По словам российского дипломата, в этом «суперрегионе» формируется и укрепляется сразу несколько самостоятельных центров многополярного мира. По инициативе президента страны Владимира Путина, Москва выступила с предложением о формировании евразийской архитектуры по безопасности и равноправного сотрудничества, подчеркнул Рябков.

Однако, по словам заместителя главы министерства иностранных дел, есть и те, кому выстраивание этих отношений очень не нравится. Речь идет о странах Запада и, прежде всего, США.

«Безусловно, очевидно всем, что эти усилия сталкиваются с нарастающим противодействием со стороны США и их союзников, с их агрессивным стремлением сохранить доминирование в мировых процессах. Желанием западников решать свои проблемы за счет других государств объясняется и линия нанесения России стратегического поражения», — заключил Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ рассказали о сигнале Пентагону для предотвращения провокации Украины.