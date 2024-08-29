«Спровоцировал конфликт»: СК раскрыл подробности смерти бармена на фестивале

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Мужчина погиб в ночь на 20 августа на вечеринке после мероприятия.

Бармен Руслан Досаев, погибший на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области, незадолго до смерти принимал наркотики, а также напал на отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калужской области в Telegram-канале.

Известно, что после окончания фестиваля мужчина остался отдохнуть на территории парка.

«Мужчина спровоцировал конфликт с окружающими, перевернул музыкальную колонку, выбросил в костер переносное зарядное устройство одного из отдыхающих, после чего подверг его избиению, а также применил насилие в отношении другого молодого человека, попытавшегося оттащить бармена от пострадавшего», — сказано в публикации ведомства.

Также из материалов следует, что после подобных действий несколько отдыхающих, а также сотрудники охраны связали мужчину и вызвали полицейских. Когда на место приехали полицейские, мужчина был уже мертв.

По факту гибели Досаева следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

В ведомстве сообщили, что был проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты личные вещи для проведения экспертиз, просмотрены видеозаписи, а также допрошены все участники инцидента и иные свидетели.

В ходе проведения судмедэкспертизы выяснилось, что на теле умершего есть много ссадин и кровоподтеков на лице, руках и ногах. Сообщается, что все кости целы, а признаков удушья нет.

Помимо этого, было установлено, что погибший бармен незадолго до смерти принимал запрещенные вещества. Точная причина смерти, а также все обстоятельства произошедшего еще устанавливается.

До этого в одной из передач родные Досаева говорили, что не верят тому, что говорят об их близком. По их словам, Руслан был воспитанным, спортивным и добрым человеком без вредных привычек.

«Эти нелюди украли у нас сына и наших внуков», — говорили родители бармена в телепередаче.

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