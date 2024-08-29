«Твори добро на всей земле»: Шура назвал себя самым патриотичным певцом России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Он также рассказал, как ему удалось достичь прекрасной физической формы.

Певец Шура посетил музыкальный фестиваль в Сочи, где указал на самого патриотичного певца в России. Его слова передает MK.RU.

В день фестиваля в Сочи стояла 30-градусная жара, поэтому Шура пришел на репетицию с веером и постоянно им обмахивался. Журналисты поинтересовались у него, кто является самым патриотичным певцом в России.

«Это я. Я же уже столько лет пою, наверное, самую патриотическую песню: „Твори добро на всей земле“. Ее любят во всех уголках нашей большой страны. У меня есть в репертуаре и песни военных лет», — заявил артист.

Он также отметил положительную тенденцию в нынешней российской музыке, заявив, что многие звезды стали исполнять со сцены "патриотику".

Многих присутствовавших на фестивале поразил внешний вид Шуры — он выглядел очень стройным и подтянутым. Певец объяснил, что стал меньше есть и совсем отказался от рыбы. Шура заявил, что употребляет много мяса, которое предпочитает готовить сам.

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