Лечившая погибшего от удаления миндалин юноши клиника была замешана в скандалах

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По мнению экспертов, проблемы у молодого человека могли быть связаны с приемом препаратов, которые ему назначили после операции.

Скандал в частной клинике Петербурга, где выясняют причины гибели 20-летнего пациента. Известно, что накануне трагедии он сообщал врачам о резком повышении температуры. Собственную проверку сейчас проводит и руководство организации. Что уже удалось выяснить, рассказал корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Большое четырехэтажное здание, яркие вывески, просторные светлые холлы и очереди. В ближайшее время здесь будут работать следователи прокуратуры.

Крупный медицинский центр уже обрел скандальную известность из-за череды жалоб и смертей пациентов.

22 августа Руслану Бабаеву провели обычную операцию — удаление миндалин. На следующий день после выписки начались осложнения: у мужчины появились сгустки крови в горле и боль в животе. Врачи решили провести ему гастроскопию, спустя несколько часов пациент умер.

«Как четыре специалиста — а это врач-анестезиолог-реаниматолог, его медсестра, врач, который проводил исследование ФГДС, и врач-лор-специалист, который назначил эту операцию, — могли допустить эту операцию через свежую рану?» — недоумевает брат погибшего Амир Мухдарлы.

По мнению экспертов, боли у Руслана могли быть связаны с приемом препаратов, которые ему назначили после операции. А проводить обследование желудка меньше чем через неделю после удаления миндалин можно было только в экстренном случае.

«Все зависит от той клинической ситуации, в которой находится в данный момент пациент. Если ФГДС мы рассматриваем как плановую процедуру, то, конечно же, одномоментно с прижиганием сосудов проводить эту процедуру нельзя, потому что сама по себе процедура плюс травматизация вызывает отек, и шансы на удачное проведение ФГДС уменьшаются», — заявил врач общей практики Алексей Белов.

А ведь в этой клинике еще не закончилось разбирательство со смертью другой пациентки. Родственница погибшей рассказывает, что ее сестра Нигора делала в клинике подтяжку лица. Выписали женщину на следующий день, однако добраться до дома она так и не смогла.

«Мы не успели зайти домой, она упала. Я начала звонить врачу, кричать в истерике, он говорит: „Не кричите на меня“. Я бросила телефон и начала звонить в скорую. Скорая приехала, и минут 30 пытались ее реанимировать, но, к сожалению… Смерть была быстрой, как сказал эксперт», — поделилась Сурае.

В свидетельстве о смерти указано, что причиной гибели стала острая респираторная недостаточность. Как следствие — анафилактический шок. Как отмечают специалисты, вызвать аллергическую реакцию мог, в том числе, и наркоз. Хотя с анестезиологом консультация была, анализы пациентки были в норме, противопоказаний обнаружено не было.

Генеральный директор клиники уверен, что все это — нештатные ситуации, и обещает оказывать полное содействие следствию, но больше ничего рассказывать о произошедшем не будет.

«Ну, вы знаете, по каждому индивидуальному случаю, естественно, проводится разбор и исчисляется либо ошибка врача, либо причинно-следственная связь: что послужило в том или ином случае летальным исходом. Поэтому здесь конкретно каждый случай надо рассматривать отдельно», — заявил генеральный директор ООО «СМ-Клиника Северо-Запад» Андрей Смыслов.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Руслана Бабаева. Уже назначены экспертизы, документы — изучают.