В Таиланде сын актера Родольфо Санчо получил пожизненный срок за убийство

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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Изначально суд приговорил обвиняемого к казни.

Суд в Таиланде приговорил шеф-повара и YouTube-блогера Дэниэля Санчо Бронхало, сына известного испанского актера Родольфо Санчо к пожизненному заключению за убийство и расчленение человека. Об это сообщает The Guardian.

Мужчину признали виновным в убийстве пластического хирурга из Колумбии Эдвина Арриеты Артеаги. Произошло это во время отдыха на тайском острове Пханган в августе 2023 года.

В ходе заседания Санчо заявил, что у него завязалась драка с Арриетой после того, как тот «якобы попытался совершить над ним сексуальное насилие». Затем во время конфликта хирург упал и ударился головой о ванну, потерял сознание и скончался.

Прежде обвиняемый говорил, что убил Арриету в целях самообороны. На суде Санчо также признал, что расчленил тело жертвы, положил части в пластиковые пакеты, а затем выбросил их.

Изначально суд приговорил Санчо к смерти, но потом заменил решение пожизненным заключением. Адвокат семьи Арриеты Буссакорн Кевлилед сказал, что потерпевшие удовлетворены приговором.

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