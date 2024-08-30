Cerebral Cortex: ученые обнаружили область мозга, отвечающую за любовь

Фото: 5-tv.ru

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Самыми сильными, по мнению науки, являются чувства родителей к детям.

Ученые Университета Аалто в Финляндии обнаружили область мозга, которая отвечает за любовь. Результаты исследований публикует журнал Cerebral Cortex.

По информации издания, для исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), при помощи которой измеряли мозг 55 участников эксперимента. Им предложили представить в голове шесть различных сценариев, связанных с любовью к родителям, второй половинке, друзьям, незнакомцам, животным и природе.

Выяснилось, что любовь зарождается в базальных ганглиях, средней лобной борозде, предклинье (участок теменной доли) и височно-теменном узле по бокам затылка. Самые же яркие вспышки были замечены, когда родители думали о своей любви к детям.

При этом активность мозга зависела не от близости любовного объекта, а от его типа. Так, чувства к незнакомцам вызвали гораздо меньшие колебания, чем представление сценариев с близкими людьми.

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