В Нальчике прошел концерт академического оркестра Петербургской филармонии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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25 августа оркестр выступил на фестивале в «Сириусе».

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступил с концертами в Нальчике. Они состоялись 28 и 29 августа в рамках фестиваля «Темиркановские вечера», посвященного памяти выдающегося дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова.

Главным дирижером концертов выступил народный артист России Николай Алексеев, а солистами — народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и солист Дома музыки, лауреат конкурса имени Чайковского скрипач Равиль Ислямов.

По словам Ролдугина, выступление, которое проходит под именем Темирканова, должно быть представлено на самом высоком уровне.

«Играть [в Нальчике] так же ответственно, как и везде, где присутствует или имя Темирканова, или он сам. Надо всегда представлять лучшее, что ты можешь», — поделился Ролдугин.

Алексеев же подчеркнул, что в Нальчик оркестр приезжает уже во второй раз. Дирижер отметил — «это выступление не очередное, а знаковое». Он также опроверг теорию о том, что молодое поколение не слушает классическую музыку. По его наблюдениям, в Северной столице две трети зала состояли из молодых слушателей.

25 августа оркестр выступал на Большом летнем музыкальном фестивале «Сириус». Это мероприятие заслуженный коллектив России под управлением Алексеева традиционно закрывает уже третий год подряд.

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