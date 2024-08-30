В школах РФ проводят учения по действиям при терактах и воздушной тревоге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Были задействованы все оперативные службы района.

Минпросвещения и МЧС России проводят всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. В школах силовики отработали варианты действий в случае нападения на мирных жителей. Как это было — показывает 5-tv.ru.

Учения, показанные на видео, проводились в Московской области. Сначала участвующим в них работникам школ показали ролик и презентацию в актовом зале, затем провели инструктаж. После этого началась практика.

Силовики, изобразившие террористов, в ходе учений проникли в здание школы, взяли в заложники охранников и находящихся в учреждении людей. Затем на место прибыли сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и задержали боевиков.

Кроме того, отрабатывались действия и при воздушной тревоге.

Заместитель начальника Управления местной охраны, полковник полиции Игорь Кирсанов рассказал корреспонденту «Известий», что росгвардейцы совместно с сотрудниками СОБР в рамках работы межведомственной комиссии ежегодно принимают участие в готовности всех общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Как отметил Кирсанов, в рамках учений были задействованы все оперативные службы района: СОБР, Росгвардия, полиция, МЧС, а также медицина катастроф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области провели учения по эвакуации людей. В школах приготовили укрытия, на окна наклеивают бронепленку.