Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 2 по 8 сентября.

Солнце проходит сектор организованной и прагматичной Девы под напряженным влиянием социальных планет — Сатурна и Юпитера. Кто-то может столкнуться с внутренними блоками, мешающими выразить себя и доказать профпригодность. У других же, напротив, включается чрезмерная самоуверенность и переоценка своих сил и возможностей.

При попытке прыгнуть выше головы или занять чужое место в иерархии — падения неминуемы. Усугубляется презрение к социальным условностям и несогласие с теми, кто устанавливает правила и контролирует. Конечно, это приводит к раздражительности и агрессивности, добавляет резкости и дерзости в общении. Индивидуальные идеи противоположны принятым в обществе.

Но при решении серьезных задач, связанных с профессиональной реализацией и достижением конкретного результата, вырабатывается чувство собственного достоинства. Те, кто способен пойти на лишения и взять на себя ответственность ради великой цели, дойдут до конца и станут победителями в схватке с временными трудностями.

Не останется незамеченным возвращение Плутона в знак Козерога. Планета мощных трансформаций, источник запредельных возможностей показывает свою силу, жажду власти и контроля в области политики и бизнеса, экономики, в управленческом аппарате и социальных структурах. Изменения коснутся не только больших или государственных структур, но и отношений внутри коллективов и семей.

Возникают новые возможности преобразовать карьеру, пересмотреть цели, выйти на новый уровень познания себя и своих способностей. Ретроградная фаза Плутона помогает произвести анализ собственных ошибок и не наступать на одни и те же грабли многократно. Радует включение Плутона в гармоничную конфигурацию «Парус». Может появиться что-то радикально новое, положительное — то, что сформирует новый виток в жизни общества.

Новолуние в Деве 3 сентября имеет напряженный фон. Поэтому лучше спокойно провести ближайшие дни, не запуская новые проекты и не планируя важные мероприятия. В данный момент затруднено понимание, в какую сторону двигаться, чувствуется некая блокировка извне всех наших стараний. Подключаем разумность и занимаемся заботой о здоровье, теле и любой рутинной работой.

Преодолеваем инертность и ловко маневрируем при занятии финансовой, торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Во время учебы и работы не рекомендуется стричь волосы, употреблять алкоголь и тяжелую пищу, проводить незапланированные медицинские вмешательства. Идеальное время для избавления от пагубных привычек, лечебного голодания, диеты, чередования интеллектуальных и физических упражнений.

Со среды обстановка накаляется. Венера, Лилит и южный Узел соединятся в секторе взаимоотношений, социальной активности, судебных дел, эстетических предпочтений и закружатся в кармическом хороводе. Интенсивные чувства, сильные завязки на партнеров, приобретение либо потеря новых эмоциональных связей способны перевернуть жизнь. Но не стоит бояться перемен, так как паруса поставлены в соответствии с попутным ветром.

Марс покидает воздушную стихию 4 сентября и, напряженный Нептуном, углубляется в водную гладь Рака. Доминирует потребность в эмоциональной и физической безопасности, усиливается чувство собственности и патриотизм. Однако нежелание считаться с реальными обстоятельствами и размытый ракурс движения приводят к проявлению фанатизма, а также заводят в тупик, несмотря на все усилия.

Воздержитесь от решения жилищных вопросов, от проявления ревности и раздражения по отношению к близким. Только терпение к себе, окружающим и ситуации, творческие и спортивные занятия помогут отвлечься и немного нейтрализовать влияние энергии этого периода.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы удовлетворите стремление к телесному комфорту и обретению внутренней гармонии, если решите провести этот период в санатории, на морском побережье или просто на природе, побудете в уединении и тишине.

Главное сейчас — это забота о здоровье и сохранности нервной системы. Откажитесь от употребления алкоголя, тяжелой или вредной пищи, а также от самолечения.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечаются перевороты и неожиданности в сферах творческого самовыражения и любовных приключений. Внесите элементы авантюризма и спонтанности в эти темы. Будьте открытыми и готовыми к неформальному общению.

При воспитании детей уважайте в ребенке личность и позвольте ему проявить индивидуальные качества. Если правильно и оригинально направить свою деятельность, все перемены окажутся к лучшему.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на этой неделе желательно не перенапрягаться. Карьерные амбиции и стремление к домашнему уюту вступили в противоречие между собой. Это может привести к конфликтам как с домочадцами, так и с вышестоящими лицами.

Неэффективны дела, связанные с недвижимостью и оформлением соответствующих документов. Проявите свои лучшие воздушные качества — адаптивность и легкость, позволяющие вам быстро переключаться на позитив.

Рак — гороскоп на неделю

Раки склонны к иллюзорному восприятию мира. Стратегические планы и проекты, построенные сейчас, не имеют перспективы воплощения в будущем.

Это «замки из песка». Деловые поездки и торговые сделки окажутся малоэффективными. Нахождение в моменте и осознание своих истинных потребностей сэкономит силы до тех пор, когда ваши идеи будут приняты и поддержаны.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, вам понадобится здравомыслие и холодный расчет. Именно эти качества помогут не вовлечься во все тяжкие и не спустить круглую сумму в финансовых операциях. Не берите кредиты или займы, чтобы избежать переплат и стрессовых ситуаций.

Это время, когда стоит чем-то пожертвовать, чтобы добиться большего. Сейчас рекомендуется отдавать долги, оплатить штрафы и налоги, заключить страховые договоры.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на грани поддаться искусу вступить в конфронтацию с окружающими. До драки, конечно, вряд ли дойдет, но до судебных разбирательств может.

Поэтому самый оптимальный способ сбросить несдержанность в чувствах и состояние конфликта в спарринге или парных видах спорта, а также проявить страстность в творчестве. Заключать договоры и соглашения на этой неделе не рекомендуется.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов интриги на работе или бытовые неурядицы могут отразиться на здоровье и настроении. Выплесните котел бурлящих негативных эмоций в спортзале, посетите сауну. Вам явно нужен отпуск и передышка.

Так вы восстановите силы и внутренний баланс, что позволит продуктивно приступить к служебным обязанностям или повседневным делам с удвоенной энергией.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, любовные свидания, увеселительные мероприятия, обучающие тренинги обречены на срыв по независящим от вас причинам. Наступающая осень — прекрасное время для замедления жизненного ритма и глубокого самоанализа.

Именно выработка правильной стратегии приведет к заветной цели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов выбор между профессиональными амбициями и домашними делами может поставить в тупик. Карьера и социум являются важной сферой вашей жизни, но домашние так не считают и упорно претендуют на ваше внимание и участие.

Помните, что всегда работает правило «золотой середины». Пройдя этот нелегкий период, вы сможете заслужить прочное и надежное положение как в обществе, так и в семье.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, если родственники или соседи атаковали вас звонками, сообщениями или несправедливыми обвинениями, примите это как смену погоды. Изменить нельзя, но выбрать правильную реакцию на происходящее в ваших силах.

Впрочем, вы и сами не готовы утруждать себя условностями. Будьте непосредственны, даже если окружающих это поставит в тупик.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев желание разбогатеть быстро и легко достигает своего апогея. С подобным намерением вы можете стать жертвой мошенников или недобросовестных кредиторов. Любые финансовые операции не благоприятно совершать в данный период.

Высокий эмоциональный накал может способствовать творческой реализации, понятию тенденций в бизнесе и коммерции, развитию артистизма, умению завоевать популярность у окружающих.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваше «Я» отказывается находить компромиссы во взаимоотношениях с супругами, деловыми партнерами, клиентами и, вообще, со всем миром. Появляется желание отстаивать свои границы, выходя на прямой конфликт.

Постарайтесь все же действовать деликатно, с оглядкой на других и их интересы. Погасить негатив помогут активные занятия спортом, посещение культурных мероприятий, общественная деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким знакам зодиака ударит карма.