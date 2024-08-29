Ани Лорак вышла на сцену фестиваля без нижнего белья

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Поклонники считают, что такой раскрепощенной Ани Лорак стала благодаря новому бойфренду.

Певица Ани Лорак удивила публику на фестивале «Новая волна 2024» — во время одного из своих выступлений у певицы высоко задралось платье, и все увидели, что на ней нет трусов.

Ани Лорак и Исаак на фестивале. ВКонтакте / Ани Лорак / anilorak

Поклонники считают, что такой раскрепощенной Ани Лорак стала благодаря новому бойфренду-испанцу — Исааку Виджраку, тренеру по йоге, которого она привезла в Россию с Ибицы. Сама звезда утверждает, что за год их отношений она похорошела и раскрепостилась, потому что регулярно занимается с ним сексом. И советует всем следовать ее примеру, чтобы сохранить молодость, и самообладание на сцене. К слову, на задраное платье артистка не обратила никакого внимания и продолжила танцевать.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Ани Лорак и его молодая любовница Анастасия ждут ребенка. Их отношения трудно назвать безоблачными. Влюбленные не скрывали свои проблемы и даже расставались не так давно — весной. Видимо, ситуацию изменила беременность.