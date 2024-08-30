Выходите из тени: китайский гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 2 по 8 сентября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя идеально подходит для мягкого вхождения в осень. Сдерживающие энергии практически всех дней намекают на то, что первая полная неделя сентября не будет излишне изматывать.

Единственный день, на который хорошо планировать важные дела, это воскресенье. Остальные дни больше годятся для отдыха и тихого течения жизни.

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Понедельник, 2 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Земляной змеи

Звезды Малый Красный Захват, Красный Феникс и Парящий Змей собрались, чтобы испортить этот день. Появляется риск возникновения юридических проблем, штрафов, травм у кого-то из родственников.

Структура дня — Красная птица в могиле — также не сулит ничего хорошего, дополняя негативный потенциал еще и проблемами с документами и неверными управленческими решениями.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Вторник, 3 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Стальной лошади

День с неуправляемыми, резкими и переменчивыми энергиями. Информация не дойдет до точки назначения — ваш собеседник может чего-то недопонять, и из этого может вырасти серьезный спор. Достигнутые договоренности придется пересматривать.

Также велик риск оказаться не в той компании. Сразу две структуры указывают на возможные ошибки при найме на работу и назначении исполнителей. Будьте внимательнее в такой день. К тому же энергия звезды болезней может дать ухудшение самочувствия, поэтому постарайтесь прислушиваться к своему организму.

Совет: настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план и направление.

Среда, 4 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Золотой козы

Прекрасный потенциал дня портится Ша Ци (озлобленной энергией), покрывающей его кляксами. Хорошие звезды — Небесная Добродетель и звезда Огня (Марс) — освещают этот день, и он подходит для решения межличностных вопросов, взаимодействия, встреч с людьми.

Тем не менее этот день лучше всего подойдет для подведения итогов, завершения проектов, завершения дел. А благодаря присутствию позитивного главного духа дела могут получить счастливый финал.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Четверг, 5 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водной обезьяны

День подойдет для земляных работ. Хорош для переговоров, любых путешествий, деловых поездок. В такой день можно начинать обучение — знания хорошо будут усваиваться, легко вспоминаться и применяться на практике. Хороший день для планирования.

Структура дня — Венера ловит змею — не слишком располагает к бурной активности. В случае спора есть шанс, что правосудие окажется на правильной стороне. Лучше выбирать более сдержанную позицию.

Совет: развивайте в себе способности лидера, слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия — люди это оценят.

Пятница, 6 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водного петуха

День несет в себе энергию «уставшего» металла. Она дает резкие, неожиданные вводные, внезапные повороты событий и ухабистую дорогу. Хорошо в такой день убираться — расхламление будет самым лучшим выбором!

Также отлично садиться на диету, проводить решающие переговоры, очищаться в физическом пространстве и наводить порядок в мыслях.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Суббота, 7 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной собаки

В этот день будет сочетание шести гармоний, когда энергия тянется пусть немного медленно, но гармонично. Не стоит придавать импульс новым делам в этот день. Займитесь рутиной и завершите старые. Структура дня больше располагает к отдыху, но дела, в целом, могут идти к позитивному завершению.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими принесут пользу.

Воскресенье, 8 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной свиньи

День сопровождается самыми счастливыми и яркими звездами — здесь и Небесная Удача, и звезда Литературных Искусств, и Красный Сандал, и Небесный Император, и Земной Император. Превосходный день для реноваций, нарушения целостности земли, переезда в новый дом, свадьбы, открытия бизнеса и путешествия, запуска новых проектов.

Результаты от бурной деятельности в такой день вы сможете дополнительно ощутить через 60 — 120 дней. Они проявятся в виде повышения финансовой удачи, рождения талантливых детей и общих приятностей. День очень хорош также для молитв и внутреннего диалога.

Совет: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

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