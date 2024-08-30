«Убили моего сына!» — отец погибшего после удаления миндалин обвинил врачей
Отец погибшего петербуржца после удаления миндалин обвинил врачей клиники
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru
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Молодой человек обратился в платную клинику с жалобами на боли в горле.
Врачи частной клиники Санкт-Петербурга, где умер пациент после операции на миндалинах, виноваты в трагедии. Об этом сказал отец погибшего молодого человека Хангулу Бабаев в беседе с 5-tv.ru.
«Убили моего сына, убили. Я уже все потерял. <…> Одни мошенники там. Врачи, которые там работают, они все аферисты», — сообщил он.
Бабаев рассказал, что сын обратился в платную клинику с жалобами на боли в горле. Врачи сообщили ему о проблемах с миндалинами и рекомендовали оперативно удалить их.
Кроме того, потерявший сына мужчина добавил, что погибший хорошо учился, он окончил уже два курса.
Ранее 5-tv.ru писал, что в частной клинике в Петербурге скончался 20-летний россиянин после проведенной врачами операции по удалению небных миндалин. Вечером 28 августа правоохранителям поступило сообщение о происшествии. Тело отправили в морг для выяснения причин произошедшего.