Лавров: после атаки ВСУ на Курскую область идея переговоров стала неактуальной

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Вторжение врага на территорию России оказалось одним из ключевых факторов в этом вопросе.

Идея о переговорах потеряла актуальность после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время переговоров с коллегой из Сенегала Ясин Фаллом в Москве.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области разговоры на этот счет становятся неактуальными», — пояснил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лавров.

Глава ведомства напомнил, как в июне президент России Владимир Путин вновь выдвинул план урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, как прошлые подобные предложения были «разрушены» и саботированы киевским режимом.

Важно отметить, что Лавров не в первый раз заявил о невозможности переговоров с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область. Так, только на прошлой неделе глава МИД в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что о переговорах теперь «не может идти и речи».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображений безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Лавров напомнил о доктрине применения РФ ядерного оружия.