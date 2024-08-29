«Пугало» на новый лад: российские дачники придумали, как защититься от воров
Среди российских дачников набирают популярность муляжи камер видеонаблюдения
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Современные решения не бьют по бюджету и при этом действуют эффективно.
Российские дачники начали использовать муляжи камер видеонаблюдения для защиты от воров. Как рассказал в беседе с URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам, это весьма эффективное средство сегодня пользуется большим спросом.
Известно, что качественная система уличного видеонаблюдения стоит достаточно дорого. В то время как муляжи обходятся садоводам в разы дешевле. А выглядят при этом как настоящие.
«Даже индикаторы горят. Многие дачники устанавливают такие на фасады загородных домов, чтобы отпугивать потенциальных воров», — объяснил эксперт.
Стоимость подобных макетов начинается всего от 300 рублей и зависит от их реалистичности: чем больше устройство похоже на настоящее, тем цена выше. Хотя практически все муляжи выглядят достаточно достоверно.
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