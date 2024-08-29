Песков прокомментировал обвинения Дурова в насилии над ребенком

Песков отреагировал на обвинения Дурова в насилии над ребенком

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Прежде подруга бизнесмена Ирина Болгар обвинила его в серьезном преступлении.

Сообщения про то, что Франция запросила у Швейцарии данные об обвинениях против основателя Telegram Павла Дурова в насилии над своим ребенком, могут быть ложными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Видели, но не можем быть уверены в достоверности информации», — сказал он.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что «тайная жена» Дурова Ирина Болгар обвинила его в серьезном преступлении. Она подала против миллиардера иск в Швейцарии в связи с тем, что тот якобы применил насилие к своему младшему сыну.