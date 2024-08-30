В России хотят изменить правила предоставления кредитных каникул

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

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Сейчас отказы от банков получают порядка 90% клиентов.

В России предлагают пересмотреть условия получения кредитных каникул. Большинству жителей нашей страны они оказались недоступны. Как выяснили журналисты «Известий», отказы от банков получили 90% клиентов.

По идее, с этого года россияне могут приостановить платежи на шесть месяцев, если их доход упал на треть и больше, или же в случае, если человек, выплачивающий кредит, пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Но тут есть очень важный нюанс: воспользоваться послаблением большинство не может из-за лимитов по займам.

При автокредитовании, например, он не должен превышать одного миллиона 600 тысяч рублей. На деле же средний размер ссуды на новую машину дошел до почти двух миллионов рублей.

По мнению экспертов, этот порог необходимо пересмотреть. Тогда механизм предоставления кредитных каникул заработает в полной мере.

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