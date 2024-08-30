Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывает использование вейпов

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Ее изучение замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов.

Появилась новая болезнь, которую вызывает применение вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале.

«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — указывается в публикации.

Одним из первых симптомов этой болезни является нарушение пищеварительной системы человека. Этим и отличается EVALI от коронавируса. Однако к схожим симптомам относятся температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.

Психолог Валентина Гайдарова рассказала, что тягу и зависимость молодежи от электронных сигарет можно объяснить четырьмя причинами. Первая — желание снять напряжение, вторая — нужда в получении всеобщего признания. Два других мотива — это стремление компенсировать любовь и прокрастинация. Подробнее читайте в материале 5-tv.ru.