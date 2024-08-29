Дело не в старости? Стала известна настоящая причина смерти Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons/No 10 Downing Str

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Королева Великобритании ушла из жизни почти два года назад. И только сейчас в ее окружении решили раскрыть правду.

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II на самом деле является рак костного мозга. Об этом сообщает издание Ok со ссылкой на заявление доктора богословия и священника Шотландской церкви Йена Гриншилдса.

Королева ушла из жизни в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Официально в документах причиной смерти значится старость. Однако Гриншилдс утверждает, что имела место тяжелая форма онкологии — миелома.

Священник был проповедником церкви, которую посещала Елизавета. По его воспоминаниям, она не пропускала практически ни одной службы и была примерной прихожанкой. При этом у них были довольно доверительные отношения, и королева решилась рассказать ему о своем диагнозе.

«Правда в том, что Ее Величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено. Она приняла это со всей любезностью, которую можно ожидать. Ее вера была для нее всем. Она сказала мне, что ни о чем не жалеет», — рассказал Гриншилдс.

По его словам, последнее время перед смертью королева была сильно слаба, потеряла в весе и тяжело передвигалась, но «не подавала виду».

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