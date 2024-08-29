«Взять не проблема, сложно уберечь»: Алаудинов рассказал об ударах ВСУ по своим боевикам

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Бойцы «Амата» уничтожили в Курской области уже больше 500 машин ВСУ, а вот с пленными ситуация обстоит совсем иначе.

Вооруженные силы Украины наносят удары по своим же боевикам, которые сдаются в плен армии России. Об этом рассказал в беседе с KP.RU командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

Отмечается, что бойцы «Ахмата» ежедневно уничтожают от десяти до 30 единиц военной техники ВСУ. На все время боев в Курской области противник благодаря подопечным Алаудинова лишился больше 500 машин. При этом трудно вывести живыми пленных ВСУ. «Ахматовцы» смогли привести только восемь человек и еще двоих раненых боевиков, которые сразу же отправили в госпиталь.

«Пленных взять не проблема. Сложно их уберечь от своих же сотоварищей. Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», — рассказал Алаудинов.

Аналогичным образом ВСУ относятся и к мирным жителям. Так, боевики расстреливают их, используют как живой щит, а также увозят на Украину, чтобы пополнить «обменный фонд».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ. Власти составляют предварительные списки пропавших в регионе людей.