«Внезапно начал тусоваться»: Лопес отреагировала на новый роман Аффлека

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Бракоразводный процесс звездной пары был запущен актрисой 21 августа. Однако официально союз еще все не расторгнут.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес знает о новом романе ее пока еще мужа Бена Аффлека и разочарована тем, насколько быстро он нашел ей замену. Об этом пишет журнал PEOPLE со ссылкой на собственные источники.

Подобная новость стала для Лопес полной неожиданностью, она не была готова к тому, что актер почти сразу после развода решит завести новые отношения. Также инсайдеры утверждают, что во время брака знаменитости не заводили интрижки на стороне. Тем интереснее кажется поведение Аффлека теперь.

«Как только начался развод, Бен внезапно начинает тусоваться со старой подругой, чью семью он считает королевской», — цитирует издание мнение источника, близкого к ситуации.

Первые слухи о проблемах в отношениях знаменитостей появились еще в мае, когда фанаты заметили, что Аффлек переехал из своего особняка в арендованный дом, а после этого пропустил годовщину свадьбы и вечеринку в честь дня рождения Лопес.

Бывшие супруги так и не смогли прийти к компромиссу, поэтому развод многие считают неминуемым. По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бена Аффлека заметили в компании молодой дочери Роберта Кеннеди-младшего.