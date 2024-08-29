Продюсер Александра Буйнова прокомментировала сообщения о госпитализации артиста

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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СМИ сообщали, что у певца произошел рецидив онкологии.

Жена и продюсер народного артиста России Александра Буйнова опровергла появившиеся в прессе сообщения о госпитализации артиста. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, исполнитель вернулся поздно ночью со съемок на одном из федеральных каналов, но чувствует себя хорошо.

«Сейчас бодренький, свеженький, завтракает и поедет на другую съемку», — рассказывает Елена Буйнова агентству.

Незадолго до комментария продюсера в СМИ появилась информация, что Александр Буйнов прошел обследование после недавних операций, и ему даже назначили гормональное лечение.

Сообщалось, что уже в самом госпитале медики обнаружили у певца новые опухоли после удаления новообразования.

Александру Буйнову в начале двухтысячных поставили страшный диагноз — рак предстательной железы. Певец боролся с болезнью долгие годы и победил. Он вышел в ремиссию и до сих пор занимается профилактикой.

Во многом победить рак артисту помогла именно его третья супруга, которая сутками дежурила у кровати мужа, оказывая ему всяческую поддержку.

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