Просто, но ярко: как выбрать правильный букет цветов на 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть несколько правил, которые стоит соблюдать.

Учителям на 1 сентября не стоит дарить букеты любовной тематики. Об этом рассказал флорист Георгий Сухаржевский в беседе с NEWS.ru.

По его словам, лучше всего отталкиваться от предпочтений преподавателя, которые спустя несколько лет обучения обычно уже известны родителям. Если же ребенок идет в первый класс, то ориентироваться можно и на вкусы самого школьника.

«Это может быть достаточно яркий, простой букет, без каких-либо ингредиентов и переходов по цвету. В первую очередь, букет должен радовать самого первоклассника», — объяснил Сухаржевский.

В большинстве случаев цветы для любимого педагога или классного руководителя закупает родительский комитет. В таких случаях фантазия уже почти не имеет ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно подготовить первоклассника к школе. Есть несколько психологических уловок для того, чтобы ребенок легко влился в учебный процесс.