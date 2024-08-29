«Чувствовала запах смерти»: Виктория Боня обрекла себя на муки

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Блогер решила рискнуть собственной жизнью.

Блогер Виктория Боня продолжила забираться на гору Монблан в Альпах даже после отказа ее спутников двигаться дальше. Звезде пришлось идти по более опасному маршруту. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на опубликованное видео на странице соцсети модели.

«Это вам не горы, где провешены веревки-„перила» и ты к ним пристегнут. Здесь мы лезли с ледорубами и держались только за них», — объяснила блогер.

Речь о том, что после выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше.

Боня пояснила, что спутники отправились домой уже «на первой стенке», но модель решила продолжить путь — только с гидом. Она призналась, что было крайне страшно смотреть вниз, так как там была «бездна». Острые ощущения также дополнял факт того, что Боня была новичком по части скалолазания.

«Я не думала, как буду возвращаться и не думала, что будет дальше. Но впервые я чувствовала запах смерти», — раскрыла свои чувства Боня.

По словам блогера, она добралась с гидом только до первой вершины горы, которая называется Монблан-дю-Такюль. Специалист сказал ей, что времени покорить Монблан и при этом вернуться домой не хватит, в итоге они повернули назад.

Виктория Боня отметила, что следующей ее целью выступит уже другая гора — Эверест. При этом в прошлом году Боня пыталась покорить Гималаи, но из-за здоровья ей пришлось спуститься вниз.

Стоит добавить, что гора Монблан расположена на границе двух стран — Италии и Франции. Ее высота достигает 4806 метров над уровнем моря.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Виктория Боня не боится смерти при подъеме на гору в 8000 метров.

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