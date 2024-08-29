В России могут упростить выдачу пособия при рождении очередного ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Сейчас процедура обязывает родителей подтверждать статус нуждающихся.

Минтруд предложил упростить выдачу пособия при рождении очередного ребенка. «Известия» выяснили, что инициатива позволит сократить или вовсе исключить необоснованные отказы.

Сейчас родители получают выплаты на детей до 17 лет, если их доход ниже прожиточного минимума. И при рождении очередного ребенка должны подтверждать статус нуждающихся.

С января от этой процедуры планируют отказаться. Пособие на новорожденного будут назначать в том же размере, что на и на других детей в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что договор с СФР позволит самозанятым россиянкам с детьми получить больше льгот. Женщины смогут получать декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и больничные.

Сейчас у этой категории работающих россиян есть право добровольно формировать пенсию, однако больничные им не оплачиваются. Для этого необходимо оформлять индивидуальное предпринимательство.