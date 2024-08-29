На пути к Берлину: опубликованы архивы Львовско-Сандомировской операции

Фото, видео: © РИА Новости / Петр Бернштейн; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это стало одним из самых стремительных наступлений Красной Армии времен Великой Отечественной войны.

В этот день 80 лет назад Красная Армия успешно завершила Львовско-Сандомирскую операцию. Масштабный разгром противника положил начало дальнейшему наступлению на Берлин.

А на освобожденных землях Западной Украины советские войска столкнулись с ужасающими последствиями гитлеровской оккупации: сотни тысяч убитых и замученных в лагерях смерти.

Рассекреченные свидетельства массового геноцида опубликовало на своем сайте Министерство обороны РФ. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук ознакомился с документами.

Стрельба по плененным детям как по тарелкам — одна из повседневных забав офицеров СС на западе Украины. Об этом свидетельствуют рассекреченные министерством обороны вырезки из газеты «Ленинское знамя». В статье опубликованы рассказы солдат и жителей Львова о бесчинствах гитлеровцев.

«Один из немцев подозвал сюда десятилетнего ребенка. Сказал, чтобы он сложил руки перед головой, прицелился, поправил голову и разрубил его», — рассказывает главный документовед по работе со СМИ Центрального архива Минобороны РФ Юлия Венгер.

Новые данные подтверждают и зверства 14-й дивизии СС «Галичина». Формирование, состоявшее из украинских националистов, под руководством офицеров вермахта уничтожило тысячи мирных жителей. Но в первом же открытом бою «Галичина» была разбита Красной Армией.

«Вот здесь, под Бродами, она была окружена и была не просто полностью разбита, а фактически уничтожена. 90% дивизии либо было убито, либо взято в плен, а остатки потом перешли к украинским националистам», — говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Наступление Первого Украинского фронта началось 14 июля 1944-го от Бродов. Советские войска окружили гитлеровцев и бандеровских-националистов, образовав «котел». После поражения группа армий вермахта «Северная Украина» первая и четвертая немецкие армии, а также первая и вторая венгерские, начали отступать. Освободив Львов, войска под командованием Ивана Конева шли по направлению к Сандомиру, попутно вытесняя врага из других населенных пунктов.

По Львовской операции Минобороны рассекретило десятки шифрограмм и документов, в том числе фотографии разбитых немецких войск: техника, сдающиеся в плен немцы. Не менее важны и данные о боевых действиях. Только за две недели наступательной операции летчики выполнили больше 28 тысяч боевых вылетов.

Но на поражении история «Галичины» не оборвалась. Остатки дивизии националистов вермахт перебросил для борьбы с партизанами в Югославии. Во Львовской области украинские гитлеровские каратели охотились на советских солдат.

«Действовали значит бандеровские формирования. Ловили одиночек-солдат. Кто-то там из госпиталя идет, кто-то просто. Раньше никаких команд в отношении нашей безопасности и населения никаких мы не испытывали. А здесь была уже команда: меньше пяти человек в доме не останавливаться. Обязательно выставлять караул», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин.

По архивным данным, после поражения вермахта СС-овские каратели «Галичины» скрылись в Британии и Канаде. Где власти их затем полностью реабилитировали.

За три года оккупации во Львовской области нацисты истребили 700 тысяч советских граждан. Спустя почти 80 лет ветерана гитлеровских войск и пособника геноцида Ярослава Гунька чествовали всем канадским парламентом перед Владимиром Зеленским.

«Наши солдаты продолжают то, что не доделали в силу гуманизма, в силу советского интернационализма, не доделали после Великой Отечественной войны», — говорит историк Александр Макушкин.

Львовско-Сандомирская операция вошла в российскую историю как одно из самых стремительных наступлений. Вытеснив нацистов из Украины, советская армия затем смогла освободить Польшу и выйти на Берлин.