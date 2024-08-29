Мощный удар: российский «Искандер» уничтожил резервы ВСУ в Сумской области
Российский «Искандер» уничтожил резервы ВСУ в Сумской области
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Украинские боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике.
Российские военные при помощи комплекса «Искандер» нанесли мощный удар по резервам ВСУ в Сумской области, где противник накапливает силы для вылазок в курское приграничье. В результате атаки было уничтожено несколько реактивных систем залпового огня и другая бронетехника, а также личный состав противника.
А в Херсонской области российские десантники не дали подразделениям ВСУ провести ротацию. С помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» обстреляли правый берег Днепровского лимана, разрушили там здание наблюдательного пункта и ликвидировали целое отделение украинской армии.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.