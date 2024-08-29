Российские танкисты нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские танкисты нанесли удар по позициям пехоты ВСУ

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Танкисты «Южной» группировки войск нанесли ряд ударов по укрытию личного состава ВСУ на Донецкой линии фронта. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипаж танка Т90-М оперативно занял позицию и ударил по цели.

«Противника накрывали. Он укрылся в здании и поступил приказ его разобрать. Каждый день пехоту поддерживаем в наступательных действиях. Днем. Ночью. И враг уже не может держать оборону здесь. Начинает отступать», — рассказал командир танка с позывным «Дес».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.