«Лучшая локация»: в Петербурге стартует фестиваль медиаискусства «Ночь света»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Свои работы в знаменитом Гатчинском парке представят художники из России, Испании, Венгрии Индонезии и Китая.

Петербург готовится ко встрече со световой феерией: сегодня вечером в знаменитом Гатчинском парке стартует фестиваль медиаискусства «Ночь света».

Десятки художников из разных стран приехали в Северную столицу, чтобы поразить публику невероятными эффектами на фоне дворцов XVIII века. За подготовкой фантастического шоу наблюдал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Световой круг замкнут, но работа еще не закончена. «Свой путь» — так называется инсталляция — Денис Астахов замкнул вокруг развалин верфей в Гатчинском парке. Тема, рассказывает, излюбленная, а вот реализацию подсказало само место.

«Я просто понял, что я хочу здесь что-то сделать, и я не могу сказать, что она меня сподвигла к какому-то вдохновению, конкретной идее. Хотя надо сказать, что я практически в тот же день после того, как я сфотографировал на телефон эти столбы с того моста, просто пальцем обвел их в круг», — говорит художник по свету Денис Астахов.

«Пещера Платона», «Момент перехода», «Метанойя» и еще больше четырех десятков инсталляций на фасадах дворца и отдельных конструкций. Все это создали мастера света из России, Испании, Венгрии Индонезии и Китая.

«Это самый лучший парк, который я когда-либо видела. Это наш первый визит в Россию, и мы находимся под большим впечатлением. Люди здесь увлечены своим делом», — говорит художник по свету Синью Вонг.

«Мы выставляем наши произведения в разных странах. Но „Ночь Света“ — это самый лучший фестиваль и лучшая локация», — говорит художник по свету И Сонг.

К шестому по счету фестивалю организаторам, говорят, даже не нужно звать к себе участников. «Ночь света» слишком известна в профессиональной среде, приходится, скрепя сердце, уже напротив, отказывать некоторым авторам.

«Какие-то мы не взяли по причине сложной логистике, какие-то по причине того, что это невероятно дорого, и пока наш фестиваль не может себе такое позволить, какие-то работы не попали в канву или какие-то работы могут не хорошо сочетаться с контекстом Гатчинского парка», — говорит директор фестиваля «Ночь света» Ольша Аршанская.

Трем дням фестиваля предшествуют месяцы обсуждений, описаний, проектирования в специальных программах, и финальный, самый сложный этап: десять дней круглосуточного монтажа и тестов оборудования в непривычных условиях парка и часто работа с нестандартным материалом.

«Часть монтажа мха осуществлялась здесь. Это, с одной стороны, сложно, но, с другой стороны, очень медитативно. Плюс у нас на другой стороне трутовики, они покрыты люминафором. Мы любим работать с натуральными материалами. В этом есть и сложности, и вызов, но, с другой стороны, мы понимаем, это дает вдохновение», — говорит автор инсталляции «Мох» Элина Бутарева.

Маршрут фестиваля — пять километров. На протяжении всей дистанции зрители увидят чуть ни все известные человечеству источники искусственного света, обещают организаторы: от люминесцентных ламп до лазера. Чем-то удастся даже продирижировать собственноручно.

Одна из немногих интерактивных инсталляций на «Ночи света» — парная, называется Сonnection или «Связь». По задумке авторов нужно приложить руку к панели и тогда произойдет связь.

«Ночь света» пройдет в Гатчинском парке с четверга по субботу. В прошлом году ее увидели больше 15 тысяч зрителей. В этом художники ждут к себе в гости в два раза больше.