Несвобода слова: что говорят западные аналитики об аресте Дурова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Иностранные эксперты уверены в большом интересе к резонансному делу со стороны Белого дома.

Павла Дурова освободили из-под стражи, но он не свободен. Сооснователя Telegram выпустили под залог в пять миллионов евро — теперь ему запрещено покидать Францию, пока идет расследование. Дурову предъявили обвинения в совершении преступлений по 10 пунктам. Тем временем, против него могут возбудить еще одно дело, на этот раз — в Швейцарии. Все подробности у корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Узнаваемый силуэт Павла Дурова появляется за воротами парижского суда лишь поздним вечером, после многочасового допроса и вынесения решения. Он не спешит выходить, предварительно надевая на себя темные очки и сдвигая козырек бейсболки, но остаться незамеченным ему не удается.

В сопровождении, видимо, того самого телохранителя, прилетевшего с ним во Францию из Баку, он садится в тонированный фургон, улыбается и, вообще, держится точно супермен, только что победивший в публичной схватке. А на самом деле — изматывающие испытания для него только начинаются.

В распоряжении «Известий» имеется самый подробный отчет французской прокуратуры с описанием всех предъявленных обвинений.

Приводим по пунктам и дословно: соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы — только за это Дурову грозит до 10 лет и штраф в полмиллиона евро.

Далее: отказ предоставить по запросу органов информацию или документы, необходимые для выполнения и использования перехватов. А также соучастие в хакерских атаках, распространение детской порнографии, наркоторговля, мошенничество в составе организованной группы, отмывание доходов и — отдельно — за криптовалюту и всевозможные сделки с ней, которые невозможно отследить.

После столь серьезных обвинений вряд ли можно было бы рассчитывать, что Павла Дурова так запросто отпустят прямо из зала суда. Спустя 96 часов задержания сооснователь Telegram во Франции его так и не выпустили на свободу

Никакого противоречия тут нет — он смог покинуть эти парижские застенки, но в действительности — «помещен под судебный контроль». Вся Франция теперь становится для него тюрьмой. Покидать страну — запрещено, дважды в неделю придется отмечаться в полиции и за все это еще нужно будет внести внушительный залог — в пять миллионов евро.

Давление на Павла Дурова нарастает со всех сторон. Стало известно, что французские власти выдали также ордер на арест и его брата — Николая Дурова, именно его называют автором алгоритма Telegram, благодаря которому этот мессенджер получил репутацию одного из самых защищенных в мире, в том числе, от вмешательства властей.

«И они будут использовать это для оказания давления… В попытке повлиять на него посредством эмоционального, я бы назвал это принуждением, внедряют эмоциональный стресс от чувства ответственности за то, что его друзья и члены семьи страдают из-за этого его действий», — говорит Гарланд Никсон, американский политолог и адвокат.

Как будто в нужный для следствия момент выплыла и другая скандальная история — с участием некой Ириной Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова и обвиняет его в физическом насилии над одним из них.

Уголовному делу мгновенно дали ход в Швейцарии. Точно по сценарию секс-скандалов с участием Ассанжа, Строс-Канна и Дональда Трампа, чтобы еще сильнее очернить, если первоначальный план обвинения не сработает, мол, ты руководишь Telegram, значит и несешь ответственность за все, что происходит в его секретных чатах. Специалисты до сих пор не понимают, как можно во всем этом обвинять именно Дурова.

«В этом и проблема — считать кого-то соучастником всех правонарушений, которые совершаются на платформе с миллиардом пользователей. Да, в Telegram есть торговля оружием, детская порнография, продаются наркотики. Но все это можно найти и в других социальных сетях. В этом мы можем винить большинство крупных платформ, которые принимают сотни миллионов пользователей, потому что на периферии неизбежно оказываются люди, которые полностью выходят за рамки закона», — удивляется Фабрис Эпельбуан, специалист по социальным сетям и аналитик.

Истинные мотивы удержания миллиардера во Франции вновь пытается донести Такер Карлсон, на этот раз в компании Майка Бенца, бывшего сотрудника Госдепа США, который указал на интерес, в том числе, Вашингтона в попытке задавить Telegram.

«Очень трудно поверить, что Макрон мог бы сделать это без согласия администрации Байдена», — говорит Карлсон.

«США и Франция имеют общие военные, разведывательные, дипломатические и экономические интересы в аресте Павла и, наконец, в заполучении рычага, которого они так долго жаждали. Чтобы контролировать практику модерации контента в Telegram, запретить все российские каналы, которые „заражают“ умы людей от Украины и Беларуси до, знаете, прям до Африки, а также получить доступ к бэкэнду для того, чтобы, по сути, читать каждое российское текстовое сообщение», — отмечает Бенц

При том, что Пятая республика сама же была заинтересована и в выдаче Дурову почетного гражданства и в переезде его бизнеса под французскую юрисдикцию. Что в итоге обернулось для него вот такой «ловушкой».

Выясняется, что Елисейский дворец еще в 2017 году буквально охотился на бизнесмена в Эмиратах, а спецслужбы взломали его телефон — об этом пишет The Wall Street Journal. И, по сути, главное, что сейчас предъявляют Павлу Дурову — это нежелание модерировать, точнее даже цензурировать по требованию властей все, что им неугодно.