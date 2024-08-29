На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы и Темы

Фото, видео: 5-tv.ru

Двойняшки страдают от детского церебрального паралича.

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна сразу двоим детям. Двойняшки Алиса и Тема страдают от детского церебрального паралича — без помощи мамы вообще не передвигаются. Но очень хотят научиться ходить.

Чтобы поставить детей на ноги, требуется операция и последующий курс реабилитации. Стоит это чуть более полутора миллионов рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.

Лепить из пластилина, собирать конструктор – брат и сестра могут все. Тема любит машинки, пазлы и танцы, Алиса обожает кататься на самокате. Что ни день – то новые выдумки. Только ходить получается с трудом. Мышцы ног постоянно напряжены, каждое движение через силу. Шагать без боли – вот чего им хочется больше всего.

Дети появились на свет раньше срока – на 30-й неделе. Диагноз ДЦП и ряд сопутствующих заболеваний дали понять – просто не будет. С первых дней жизни – терапия, массаж, ЛФК. Потом добавились жесткая ортопедическая обувь и «вертикализатор». Занятия даются непросто.

«Они начинают спрашивать об этом. Дети понимают, они говорят: «А когда мы уже научимся ходить?». Ну вот, моя задача сделать так, чтобы они начали ходить», – говорит Марина Завьялова, мама Алисы и Артемия.

Алиса и Артемий могут рассчитывать на полноценную жизнь после операции на спинном мозге – селективной дорсальной ризотомии. Врачи пересекут несколько нервных окончаний у позвонков. Это снимет тонус.

«Мы можем уловить то, что ребенку становится легче выполнять те или иные функции. Легче почувствовать свое тело, легче почувствовать те движения, которым его учат, которые он хочет выполнить», – объясняет специалист по двигательному развитию, инструктор адаптивно-физической культуры Елена Красникова.

Ребят ждут в клинике уже в ноябре. После будут долгие курсы реабилитации, но семья ко всему готова.

Операция для брата и сестры стоит 1 514 000 рублей. Мама воспитывает детей одна, таких денег у нее нет и вся надежда на неравнодушных людей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Алисе и Артемию, обратившись напрямую в благотворительный фонд.