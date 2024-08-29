Павел Дуров покинул здание суда на частном автомобиле

Фото: Reuters / Tingshu Wang

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Ночью предпринимателя заметили журналисты, но на их вопросы он отвечать не стал.

Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном автомобиле. Об этом сообщают РИА Новости. Предприниматель выглядел довольным, но отвечать на вопросы журналистов не стал.

Накануне Павла Дурова доставили в парижский суд. В здании он провел около восьми часов.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Париже полицейские прервали одиночный пикет россиянина в поддержку Дурова около суда.