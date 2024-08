Дуров в суде: на предпринимателя оказывалось сильнейшее давление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Durov; 5-tv.ru

Сооснователя Теlеgrаm оставили на свободе под особым надзором.

Главные новости этого вечера, естественно, приходят из Парижа. Вот кадры, которые мы получали в режиме реального времени. Две полицейские машины выезжают из здания суда. В одной из них — сооснователь Telegram Павел Дуров. Около часа назад судьи приняли решение выпустить его под залог в 5 миллионов евро, однако ему запрещено покидать страну, и он обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате.

В нашем распоряжении оказалось коммюнике французской прокуратуры и там два основных обвинения — соучастие в управлении онлайн платформой с целью совершения незаконных транзакций и, главное, отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы. То есть отказ от сотрудничества. Основатель Telegram за четверо суток проведенных за решеткой, наверное уже понял, что это значит. Теперь он пленник. На крючок его посадили, когда дали паспорт Пятой республики, а теперь будут давить все сильнее и сильнее. Ему уже вспомнили истязание собственного ребенка, его родного брата Николая объявили в розыск. И зачем Франции оба брата Дуровых? По мнению обозревателя «Известий» Виктора Синеока, это похоже на самую сложную в истории двойную аутентификацию в Telegram.

Только два одиночных пикета. У суда, где решается судьба создателя Telegram, чернокожий француз призывает продавать криптовалюту TON. И русскоговорящий мужчина. На его плакате совсем уж непонятные французам французские слова: «Дуров! Верни стену!» Но, вообще-то, он за все хорошее.

«Я за то, чтобы люди были свободны, если их вина не будет доказана. Поэтому, если его вина не будет доказана, я хочу, чтобы он оказался на свободе», — говорит мужчина.

Французские полицейские посмотрели, посмеялись, смяли плакатик в руках. Все, что надо знать о протестах в поддержку свободы слова в Париже. Где вы, миллионы правдорубов с бумажными самолетиками в руках? Неужели не видно, что свобода слова в опасности? По всем признакам, Дурова пытались расколоть во французских застенках.

«Мне кажется, он отказывается сотрудничать, поэтому они и угрожают судебным преследованием членов семьи, друзей и так далее. Это попытка надавить на эмоции. Они вызывают стресс, чувство ответственности и тревоги за близких», — заявил политолог и адвокат из США Гарланд Никсон.

Все признаки кампании против Дурова налицо. Расследования хлынули бурным потоком изо всех некогда солидных изданий. Вот BBC сообщает: «Telegram неоднократно отказывался присоединяться к программам защиты детей». The Financial Times догоняет: «Мессенджер мог скрывать количество пользователей от Еврокомиссии». А The Wall Street Journal рассказывает захватывающую историю: «В условную „Бастилию“ Дуров попал за отказ президенту Франции Эммануэлю Макрону». Тот якобы ранее просил его перенести Telegram в Париж. Павел отказал. Тогда спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов вскрыли телефон Дурова и узнали «обжигающую правду».

«Шпионская операция, о которой ранее не сообщалось, носила кодовое название „Пурпурная музыка“. Французские сотрудники службы безопасности были крайне обеспокоены использованием Telegram исламистами для вербовки боевиков и планирования атак», — говорится в публикации.

Какие тут еще нужны доказательства? А разные. Главное — по существу. Какие именно эпизоды вменяют? Кто прокурор, кто адвокат? Суд максимально закрытый: даже на информационных табло о нем — ни одного упоминания!

Где Дуров находится, что с ним? Известно только, что сроки пребывания под стражей ему постоянно продлевают. Ну хоть камера у него наверняка чистая, заверил «Известия» парижский адвокат Лукас Винсент.

«Учитывая громкость дела и личность Павла Дурова, я бы удивился, если бы они поместили его в камеру для обычных преступников. Даже если потом будет заключение под стражу, для таких людей обычно устанавливается особый режим содержания. Например, есть так называемые VIP-заключенные… Он, несомненно, воспользуется этим режимом», — заявил адвокат Парижского суда Лукас Винсент.

На VIP-заключенного и давление соответствующее. Оказывается, французские власти выписали ордер и на арест брата Павла Дурова — Николая. Математик и программист якобы помогал младшему брату создавать соцсети.

«Брат генерального директора Telegram также разыскивается французскими властями. Ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы на несколько месяцев раньше, чем сообщалось ранее, — еще в марте», — упоминается в материале Politico.

Ну, и классическое «шерше ля фам». Женщина, которая называет себя матерью детей Павла Дурова, написала на него заявление в Швейцарии. Ирина Болгар утверждает, что тот перестал платить алименты, а еще «применил насилие» к одному из детей.

Обложили, закидали через прессу обвинениями. До последней секунды не начинали процесс. Тонированные «ле автозаки» заехали на территорию суда совсем уж вечером.