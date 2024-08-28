10 лет тюрьмы и штраф: в чем обвиняют Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

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Предприниматель взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции

Прокуратура Парижа опубликовала обвинительное заключение в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова.

Сообщается, что предпринимателю вменяется следующее:

Сговор с целью управления онлайн-платформой для совершения незаконных сделок в составе организованной банды (преступление, предусматривающее максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 штрафа). Отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы необходимых для осуществления деятельности, разрешенной законом. Соучастие в таких преступлениях, как предоставление без законных оснований программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированную систему обработки данных, организованное групповое распространение изображений несовершеннолетних, содержащих детскую порнографию, незаконный оборот наркотиков, организованное групповое мошенничество, преступный сговор с целью совершения преступлений или правонарушений и т. д. Сокрытие фактов совершенных преступлений или правонарушений в составе организованной банд. Оказание криптологических услуг для обеспечения конфиденциальности без декларирования соответствия. Поставка и импорт криптологического средства, не обеспечивающего исключительной функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного декларирования.

Павел Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю. Об этом говорится в официальном коммюнике, выпущенном прокуратурой Парижа для прессы.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции.