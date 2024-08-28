Залог в 5 миллионов евро: Дурова взяли под судебный надзор

Фото: Reuters / Albert Gea

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Сооснователь Теlеgrаm обвиняется в шести правонарушениях.

Павел Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю. Об этом говорится в официальном коммюнике, выпущенном прокуратурой Парижа для прессы.

Сооснователь Теlеgrаm обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн платформы ради совершения незаконных денежных переводов, добавили в ведомстве.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Предположительно, арест главы Telegram связан с тем, что он наотрез отказался от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии.

Ранее 5-tv.ru писал, почему брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Указывается, что ордеры на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте 2024 года. Расследование в отношении Telegram началось после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя, подозреваемого в противоправных действиях.